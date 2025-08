Cairo: “Baroni? Impressione eccellente. Nessuno mi ha fatto offerte per il Torino”

Urbano Cairo presenta Marco Baroni e parla della vendita del Torino: le sue dichiarazioni

Le attenzioni dei tifosi del Torino sono tutte rivolte a Marco Baroni, che nella giornata di oggi (venerdì 1 agosto) si è presentato al popolo granata.

Come di consuetudine, oltre all’allenatore è intervenuto anche il presidente. Urbano Cairo ha parlato così dell’ex Lazio ed Hellas Verona: “Mi ha fatto un’impressione eccellente. Lo avevo seguito per risultati, squadre allenate, per come aveva valorizzato i giovani. Il percorso mi aveva colpito“.

Il presidente del Torino ha risposto anche a delle domande riguardanti la cessione del club: “A novembre, in un evento Rcs, ho dato una disponibilità ma da allora nessuno mi ha fatto offerte per comprare il Torino. Vado avanti con la determinazione che serve e anzi, ancora di più“.

Sul periodo vissuto da presidente del Toro: “Fra poco saranno vent’anni, ma ciò che conta, per me, è investire e fare ciò che serve. Poi vedremo. Non devo rimanere a vita al Toro, ma se arrivasse qualcuno che manifesta un’intenzione seria, sarebbe importante capire che tipo di persona è. Molte volte si sono viste squadre importanti poi essere cedute nelle mani di soggetti che le hanno fatte andare in condizioni negative“.

Torino, le parole di Cairo sul Torino del passato e sul settore giovanile

“Se vediamo la classifica di 20 anni fa, lì nelle prime 5/6 c’erano squadre che oggi sono in condizioni diverse. Ho preso un Torino che era fallito, il Torino negli ultimi 13 anni è al nono posto per punti fatti. Non sarà quello che uno desiderava, un tifoso che ha voglia di vincere o andare in Europa, ma è un passo importante passare da diversi anni in B, come i precedenti al mio arrivo, fino ad adesso. Tutto è migliorabile“.

In chiusura, Cairo ha parlato del settore giovanile: “Ha prodotto risultati non solo per le vittorie dei campionato, ma per la produzione di giocatori. Mi rendo conto che qualcuno voglia di più, non mi accontento nelle mie attività e non lo faccio nemmeno al Toro. Siamo ripartiti bene con Jurić dopo il periodo Covid, siamo stati in ballo per l’Europa fino all’ultima stagione“.