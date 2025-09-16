Dalla periferia multiculturale di Bruxelles alla Champions League: l’Union SG tra calcio, arte e non solo

L’Union SG è pronta al debutto in Champions League contro il PSV: la storia del club che viene dalla periferia di Bruxelles

La Champions League è pronta a ripartire e, come ogni anno, non mancano le storie di squadre che si affacciano per la prima volta alla massima competizione europea.

È il caso dell’Union Saint-Gilloise, campione della Jupiler Pro League 2024-25 dopo anni di continui e progressivi miglioramenti.

Il club belga ha vissuto il periodo di massimo splendore nei primi decenni del ‘900, per poi precipitare nelle categorie inferiori. Ora, grazie al titolo nazionale arrivato 90 anni dopo il precedente, l’Union è tornato ai vertici in Belgio, e contestualmente si è guadagnato la possibilità di affrontare le migliori squadre europee.

Una squadra, l’Union Saint-Gilloise, che riflette le caratteristiche del comune periferico di Bruxelles dove è nata: Saint-Gilles, pervaso da multiculturalità e arte.

Saint-Gilles, Liberty e culture da tutto il mondo

Il comune periferico di Bruxelles — già definita “La più latina tra le capitali europee” — è un vero e proprio mix di culture ed etnie. Tra i 45.000 abitanti che popolano Saint-Gilles, infatti, è possibile ritrovare circa 140 nazionalità diverse, un tratto distintivo che rende la cittadina un vero e proprio ritrovo di artisti. È proprio tra gli edifici in stile Liberty — Art Nouveau alla francese — e la grande varietà di etnie, che sorge il club 12 volte campione del Belgio.

Nella rosa allenata da Sebastien Pocognoli sono 18 le nazionalità diverse dei giocatori, provenienti da svariate zone del globo. Una peculiarità che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio punto di forza, come testimonia la crescita costante, in termini di risultati e valorizzazione dei giocatori, della squadra stessa.

Da Pocognoli ai migliori giocatori del passato e del presente

Belga, ma di chiare origini italiane, Sebastien Pocognoli, ha vinto il titolo con l’Union SG alla sua prima stagione coi professionisti. Dopo una carriera da giocatore tra Belgio, Olanda, Inghilterra e Germania, ha infatti subito iniziato a fare l’allenatore dell’U21 proprio nel club di Bruxelles. Nella stagione del titolo, che ha portato la squadra alla qualificazione diretta per la Champions League, i trascinatori sono stati Promise David e Franjo Ivanovic. Quest’ultimo si è trasferito al Benfica nell’ultima sessione di calciomercato, facendo così realizzare all’Union una delle tante plusvalenze degli ultimi anni.

David, che con il più famoso Jonathan condivide nome e nazionalità, è rimasto e si candida al ruolo di protagonista anche in questa stagione. Una bandiera del club è invece Kevin Mac Allister, difensore argentino e fratello di Alexis (il centrocampista del Liverpool). In questa stagione le possibili sorprese potrebbero essere Raul Florucz e Kevin Rodriguez, entrambi attaccanti, autori di 4 gol ciascuno nelle prime 7 partite di campionato. Sono tanti i giocatori offensivi passati dal club belga nelle ultime stagioni: il primo della lista è Victor Boniface, arrivato dal Bodo Glimt e ceduto dopo un anno al Bayer Leverkusen, ma anche Undav e Adingra, ora in forza rispettivamente allo Stoccarda e al Sunderland. Il miglior marcatore della storia dell’Union SG è invece Dante Vanzeir, che ora gioca nel Gent.

Gestione Moneyball e impegno sociale, il percorso dell’Union SG fino alla Champions League

La gestione del club è tipicamente anglosassone. Il presidente Alex Muzio e il proprietario, Tony Bloom (gran giocatore di poker), hanno portato la metodologia Moneyball per l’acquisto e la cessione dei giocatori. Una scelta manageriale che, a dispetto di alcune critiche, ha portato all’Union SG risultati e valorizzazione dei giocatori. Non solo sostenibilità economica, ma anche ambientale e sociale: la scelta del club belga di riutilizzare le maglie della stagione precedente, insieme ad altre iniziative, ha fatto sì che gli venisse conferito il B Corp, una certificazione volontaria assegnata da un istituto americano (B Lab) che attesta il rispetto di valori sociali e ambientali.

L’esordio in Champions League non sarà lontano, dal momento che l’Union Saint-Gilloise affronterà il PSV a Eindhoven, ma nel corso della competizione saranno diverse le sfide meritevoli di attenzione. Bayern Monaco, Atletico Madrid, Newcastle, Marsiglia e Galatasaray si aggiungono a Inter, Atalanta e PSV sul cammino europeo della squadra in Europa. Due i punti in comune con l’Italia: l’inaugurazione dello stadio Joseph Marien contro il Milan nel 1919 e la musica. Una delle canzoni preferite dei tifosi dell’Union è infatti “Vamos a la playa” dei Righeira.

A cura di Gianluca Monaco