Union Saint-Gilloise-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Union Saint-Gilloise-Inter, match valido per la terza giornata di League Phase di Champions League.

L’Union Saint-Gilloise è chiamata a rialzarsi dopo la pesante sconfitta subita contro il Newcastle, ma dovrà vedersela con un’Inter determinata a mantenere il proprio percorso immacolato in Champions League.

La squadra di David Hubert, alla prima esperienza sulla panchina dell’Union, ha trovato una boccata d’ossigeno in campionato battendo il Charleroi 3-1, ma in Europa è chiamata a evitare un record negativo: diventare la prima squadra belga a perdere le prime due gare casalinghe di Champions dopo il Royal Antwerp nel 2023.

Dall’altra parte, l’Inter di Cristian Chivu arriva nel suo momento migliore: sei vittorie consecutive tra campionato e coppe, difesa impenetrabile e un’identità di gioco ormai consolidata. I nerazzurri non hanno ancora subito gol in questa Champions e possono scrivere una pagina di storia: mai nella loro lunga tradizione europea hanno vinto le prime tre partite stagionali di UCL senza subire reti.

I nerazzurri puntano a blindare la qualificazione, i padroni di casa a reagire: le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali

UNION SAINT-GILLOISE (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van De Perre, Zorgane, Rasmussen; Ait El Hadj, David, Niang. Allenatore: David Hubert

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Inter in tv e streaming

La partita tra Union Saint-Gilloise e Inter, in programma martedì 21 ottobre alle 21:00, si giocherà al Lotto Park di Bruxelles. Il match potrà essere seguito in diretta su Sky Sport.