Inter, Chivu: “Pio Esposito ha dimostrato di saperci stare, tutti meritano di giocare”

A pochi minuti dalla sfida esterna contro l’Union Saint-Gilloise, Chivu ha parlato così a Sky Sport: “Scelte in attacco? Date anche dal fatto che si gioca ogni 72 ore”.

L’allenatore nerazzurro ha parlato così anche di Pio Esposito: “Ha dimostrato di saperci stare e di poter dare il suo contributo alla squadra”.

Sull’intero reparto offensivo ha poi aggiunto: “Meritano tutti di giocare, poi è ovvio che le scelte siano difficili. Su 4 posso farne giocare solo 2, ma sono molto felice di come mettono tutto quello che hanno a disposizione del gruppo, e in tutto ciò fanno anche gol”.

Dopo aver scelto Bonny al fianco di Lautaro Martinez contro la Roma, questa sera al fianco del capitano giocherà Pio Esposito