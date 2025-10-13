David Hubert sostituisce Sebastien Pocognoli sulla panchina dell’Union Saint Gilloise. Debutterà in Champions contro l’Inter

La scelta dell’Union Saint Gilloise per il post-Pocognoli, volato verso il Monaco, è ricaduta su David Hubert. Giovane allenatore classe ’88, lascia il Leuven dopo appena 10 partite. Nella scorsa stagione ha guidato invece l’Anderlecht tra ottobre e marzo. Il belga arriva sulla panchina del club gialloblù a poco più di una settimana dalla sfida contro l’Inter in Champions League, competizione di cui diventerà il secondo allenatore più giovane in questa edizione, alle spalle di Jacob Neestrup. Di seguito il comunicato ufficiale.

“David Hubert nuovo allenatore dell’Union. Il 37enne allenatore belga David Hubert arriva all’Union dall’OH Leuven. Hubert allenerà la sua prima partita con l’Union questo sabato al Marien contro lo Charleroi. Da giocatore, Hubert ha militato in club come Genk, Gent, OH Leuven e Zulte Waregem“.

“Ha iniziato la sua carriera da allenatore con la squadra Under 18 dell’RSC Anderlecht, dove è diventato capo allenatore della prima squadra nel settembre 2024. L’estate scorsa si è unito all’OH Leuven e ora il giovane allenatore si trasferisce al Duden Park“.