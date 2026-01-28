Nikola Krstovic (IMAGO)

Le formazioni ufficiali di Union Saint-Gilloise-Atalanta, ultima partita della League Phase di UEFA Champions League

È tutto pronto per l’ultima, e decisiva, giornata di League Phase di UEFA Champions League.

L’Atalanta di Raffaele Palladino può ancora sperare in un piazzamento tra le prime 8, ma tutto passa dalla trasferta di Bruxelles contro l’Union Saint-Gillloise.

I belgi sono ormai quasi aritmeticamente fuori anche dai playoff, dal momento che si trovano al 31esimo posto in classifica con 6 punti.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Union Saint-Gilloise-Atalanta.

Union SG-Atalanta, le formazioni ufficiali

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Smith; Khalaili, El Hadj; Florucz. All. Hubert

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino

Ademola Lookman (IMAGO)

Dove vedere Union SG-Atalanta in diretta TV e streaming

La partita tra Union St.Gilloise e Atalanta, in programma questa sera alle ore 21.00 al Lotto Park di Bruxelles e valida per l’ultima giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati saranno Sky Sport Arena e Sky Sport 254.