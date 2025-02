Il ritorno di Ruhnert dopo le elezioni: “Voglio tornare a essere attivo nel mondo del calcio”

Il ritorno al calcio dell’ex ds dell’Union Berlino, Oliver Ruhnert, dopo il risultato delle elezioni in Germania.

Oliver Ruhnert, annuncia il ritorno al calcio dopo l’esito delle elezioni in Germania degli ultimi giorni, che ha visto vincitrice l’unione Cdu-Csu di Merz.

L’ex responsabile dello scouting dell’Union Berlino, era uno dei candidati di punta con il partito di estrema sinistra tedesca “Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit”(BSW).

Il suo partito però non è riuscito a superare la soglia del 5% di voti per entrare in Parlamento. Ruhnert poco dopo ha dichiarato ai microfoni dell’Iserlohner Kreisanzeiger: “È folle e molto amaro. Sicuramente mi immaginavo un percorso diverso. Mi sarebbe piaciuto molto andare al Bundestag. Ma se ti candidi per una carica pubblica, devi aspettarti anche questo“.

Senza pensarci due volte quindi l’ex ds ha annunciato il suo ritorno nel mondo dello sport: “Amo il mio lavoro nel calcio. Ovviamente voglio tornare a essere attivo lì“. Il suo contratto era infatti stato sospeso dallo scorso 31 dicembre, periodo della campagna elettorale e delle conseguenti elezioni.

Dal calcio alla politica

Per Ruhnert non sarebbe stata la prima esperienza politica. Da anni è infatti impegnato in quella locale della sua città natale, Iserlohn nella Renania Settentrionale-Vestfalia, prima con la SPD e poi con la BSW. Dallo scorso 31 dicembre era stato sospeso il contratto con l’Union Berlino in attesa dell’esito delle elezioni.

“Sono davvero contenta che Ruhnert si candidi con il nostro partito. Con il suo tocco fortunato ha portato l’Union Berlino in Bundesliga e in Champions League e ora contribuirà a portare la BSW in prima linea. Il nostro Paese ha bisogno di volti nuovi, onesti, che abbiamo avuto successo nella vita reale e possano portare la loro esperienza in politica“, aveva commentato la leader del partito Sahra Wagenknecht alla Bild durante la campagna elettorale.