Mondiale per Club, posticipata Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns: il motivo

Posticipato il fischio d’inizio del match valevole per la prima giornata del girone F del Mondiale per Club

Era tutto pronto per il fischio d’inizio, ma l’arbitro Turbin ha rimandato tutti nello spogliatoio. Posticipata Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns a causa di avverse condizioni metereologiche.

Nonostante non stia piovendo all’Inter & Co Stadium di Orlando, la normativa statunitense prevede la sospensione di ogni evento sportivo qualora venga registrato un fulmine nelle vicinanze dell’impianto, come accaduto in questo caso.

Lo stadio è stato svuotato e i giocatori sono rientrati velocemente nello spogliatoio. Il match inizierà alle 19:05 locali, le 01:05 italiane.