Si muove il mercato in entrata del Sassuolo: la situazione

Il Sassuolo si prepara ad accogliere Ulisses Garcia. Accordo totale con il Marsiglia per il difensore classe ’96, che arriverà in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra compresa tra i 2.5 e i 3 milioni di euro.

Lo svizzero, con un passato anche tra Werder Brema e Young Boys, è atteso in Italia tra la serata di oggi 30 gennaio e la giornata di domani.

Inoltre, il Sassuolo vuole chiudere nella giornata di venerdì 30 gennaio anche per Pedro Felipe della Juventus. Il centrale brasiliano è un titolare della Juventus Nex Gen in Serie C.