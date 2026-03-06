Il Real Madrid è stato sanzionato dalla UEFA per il comportamento discriminatorio dei proprio tifosi: multa e stadio parzialmente chiuso

Nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo, la UEFA ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardante una sanzione inflitta al Real Madrid.

La nota riguarda un episodio verificatosi durante l’ultimo turno di Champions League nel quale si è giocata, al Santiago Bernabeu, Real Madrid-Benfica.

Durante la partita i tifosi della squadra madrilena sono stati protagonisti di “comportamenti discriminatori”. Il comunicato della UEFA: “La Commissione di Controllo, Etica e Disciplina (CEDB) della UEFA ha preso la seguente decisione: Partita : Real Madrid CF vs. SL Benfica (2:1), 25.02.2026, UEFA Champions League 2025/2026. Il CEDB ha deciso: Di infliggere al Real Madrid CF una multa di 15.000 € e di ordinare la chiusura parziale dello stadio del Real Madrid CF (ovvero 500 posti adiacenti della tribuna sud inferiore), durante la prossima (1) partita della competizione UEFA per club in cui il Real Madrid CF giocherà come squadra ospitante , per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi. Tale chiusura dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno , a partire dalla data della presente decisione”.

I blancos dovranno dunque pagare una multa di 15.000 euro e nella prossima partita di Champions League, che sarà contro il Manchester City, verrà chiuso un settore del Bernabeu da 500 posti.