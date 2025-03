La UEFA apre un’indagine su quattro giocatori blancos dopo Atletico-Real Madrid di Champions League

La sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid di Champions League, terminata con la vittoria della squadra di Ancelotti ai rigori, non è ancora finita.

Non solo il doppio tocco di Julian Alvarez nel tiro dagli 11 metri, poi annullato. La UEFA ha annunciato nuove indagini sulle accuse di condotta indecente da parte di alcuni giocatori del Real Madrid.

Non si tratta, nello specifico, della prima volta che la UEFA utilizza il termine “indecent”, non molto frequente in ambito calcistico. Di recente, infatti, era già stato utilizzato questa parola in riferimento all’episodio che ha visto protagonista Bellingham agli Europei del 2024.

Ora, nel mirino non c’è nuovamente il classe 2003 inglese, bensì alcuni suoi compagni – nello specifico quattro -, protagonisti durante la serata di Champions League nel derby madrileño.

Real Madrid-UEFA, il comunicato sull’indagine

Di seguito riportiamo il comunicato della UEFA, che riporta nello specifico i nomi dei calciatori sotto osservazione. Come si può leggere, è stato nominato un commissario direttamente dall’associazione proprio per questo caso, per .

“Un ispettore etico e disciplinare della UEFA è stato nominato per indagare sulle accuse di condotta indecente da parte dei giocatori del Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante la partita degli ottavi di finale della UEFA Champions League tra il Club Atlético de Madrid e il Real Madrid CF del 12 marzo 2025. Ulteriori informazioni in merito a questa questione saranno rese disponibili a tempo debito“.

Cosa sarebbe successo

I quattro giocatori coinvolti sono dunque Rüdiger, Mbappé, Ceballos e Vinicius. Nello specifico, ecco di cosa sono accusati secondo quanto riporta il sito del quotidiano sportivo spagnolo Marca.

Antonio Rüdiger: il gesto di ‘tagliare il collo’ rivolto verso i tifosi dell’Atletico

il gesto di ‘tagliare il collo’ rivolto verso i tifosi dell’Atletico Vinicius Jr: per le provocazioni ripetute in più momenti verso il pubblico avversario, ricordando le Champions vinte dal Real rispetto a quelle dell’Atletico

per le provocazioni ripetute in più momenti verso il pubblico avversario, ricordando le Champions vinte dal Real rispetto a quelle dell’Atletico Dani Ceballos: nonostante non avesse giocato la partita, ha rivolto diversi gesti verso le tribune

nonostante non avesse giocato la partita, ha rivolto diversi gesti verso le tribune Kylian Mbappé: si sarebbe toccato le parti intime di fronte ai tifosi dell’Atletico