Benfica-Real Madrid: è arrivato il comunicato della UEFA sulle accuse di Vinicius nei confronti di Prestianni

Dopo un primo comunicato della UEFA che annunciava una revisione di quanto accaduto martedì 17 febbraio durante Benfica-Real Madrid, pochi minuti fa è arrivato un ulteriore aggiornamento.

La Uefa ha infatti comunicato di aver aperto un’indagine sull’accaduto, nominando un ispettore etico e disciplinare.

Il comunicato ufficiale: “Indagine per potenziale violazione del Regolamento Disciplinare UEFA. Un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF del 17 febbraio 2026. Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito”.