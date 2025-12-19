UEFA, l’elenco dei nuovi arbitri internazionali per il 2026: c’è Zufferli per l’Italia

Luca Zufferli promosso ad arbitro internazionale UEFA: l’elenco

Nuovi ingressi negli elenchi degli arbitri, assistenti e Video Match Official internazionali in vista della stagione 2026. La UEFA ha infatti ufficializzato i nominativi che entreranno a far parte delle liste internazionali per il nuovo anno.

Per l’Italia, promosso allo stato di arbitro internazionale anche Luca Zufferli della sezione di Udine

Di seguito la comunicazione ufficiale della UEFA, pubblicata tramite i propri canali ufficiali. Riportiamo quella inerente ai nuovi arbitri UEFA maschili.

Tuttavia, sono presenti anche quella per gli arbitri donna e gli arbitri di Fustal. Se per le donne non ci sono nuovi innesti italiani, per il Fusta appare il nome di Dimundo Antonio.

La comunicazione ufficiale della UEFA

Di seguito l’elenco diramato dalla UEFA per tutti i nuovi arbitri uomo di calcio a 11 per competizioni internazionali. Tra questi spicca proprio il nome di Luca Zufferli della sezione di Udine. “Nuovi arbitri UEFA per il 2026, il giorno è arrivato“, recita la comunicazione ufficiale. “Abbiamo i nuovi arbitri UEFA per il 2026: uomini, donne e Fusta. Benvenuti sul palcoscenico internazionale e buona fortuna per la vostra carriera!”

AND Vilanova Simarro Andrés

ARM Mahtesyan Yura

AUT Talic Arnes

AZE Kurbanov Tural

BLR Shumilau Ihar

BUL Minev Vasil

BUL Velikov Martin Zhivkov

CYP Christodoulou Ioannis

CZE Všetečka Jan

DEN Graagaard Lasse Læbel

ESP Busquets Ferrer Mateo

GER Brand Benjamin

GRE Polychrónis Fótios

IRL O’Dowd Aaron

ITA Zufferli Luca

KAZ Ismuratov Arman

LTU Paulauskas Vilius

LTU Švėgžda Dovydas

LUX Thomas Loïc

LVA Ratnieks Kristaps

MKD Trpchevski Stojancho

MLT Johnson Alex

NED Hensgens Robin

NOR Støfringshaug Mathias

POL Gryckiewicz Patryk

POR Oliveira da Silva David Rafael

RUS Egorov Egor

RUS Shafeev Rafael

RUS Sukhoi Aleksei

SCO Lee Ryan

SCO Nicolson Duncan

SUI Kanagasingam Anojen

SVK Dzivjak Lukáš

SVK Kišš Bálint

SVN Tozan Mateo

TUR Aydın Cihan

TUR Ergün Ozan