UEFA, l’elenco dei nuovi arbitri internazionali per il 2026: c’è Zufferli per l’Italia
Luca Zufferli promosso ad arbitro internazionale UEFA: l’elenco
Nuovi ingressi negli elenchi degli arbitri, assistenti e Video Match Official internazionali in vista della stagione 2026. La UEFA ha infatti ufficializzato i nominativi che entreranno a far parte delle liste internazionali per il nuovo anno.
Per l’Italia, promosso allo stato di arbitro internazionale anche Luca Zufferli della sezione di Udine
Di seguito la comunicazione ufficiale della UEFA, pubblicata tramite i propri canali ufficiali. Riportiamo quella inerente ai nuovi arbitri UEFA maschili.
Tuttavia, sono presenti anche quella per gli arbitri donna e gli arbitri di Fustal. Se per le donne non ci sono nuovi innesti italiani, per il Fusta appare il nome di Dimundo Antonio.
La comunicazione ufficiale della UEFA
Di seguito l’elenco diramato dalla UEFA per tutti i nuovi arbitri uomo di calcio a 11 per competizioni internazionali. Tra questi spicca proprio il nome di Luca Zufferli della sezione di Udine. “Nuovi arbitri UEFA per il 2026, il giorno è arrivato“, recita la comunicazione ufficiale. “Abbiamo i nuovi arbitri UEFA per il 2026: uomini, donne e Fusta. Benvenuti sul palcoscenico internazionale e buona fortuna per la vostra carriera!”
- AND Vilanova Simarro Andrés
- ARM Mahtesyan Yura
- AUT Talic Arnes
- AZE Kurbanov Tural
- BLR Shumilau Ihar
- BUL Minev Vasil
- BUL Velikov Martin Zhivkov
- CYP Christodoulou Ioannis
- CZE Všetečka Jan
- DEN Graagaard Lasse Læbel
- ESP Busquets Ferrer Mateo
- GER Brand Benjamin
- GRE Polychrónis Fótios
- IRL O’Dowd Aaron
- ITA Zufferli Luca
- KAZ Ismuratov Arman
- LTU Paulauskas Vilius
- LTU Švėgžda Dovydas
- LUX Thomas Loïc
- LVA Ratnieks Kristaps
- MKD Trpchevski Stojancho
- MLT Johnson Alex
- NED Hensgens Robin
- NOR Støfringshaug Mathias
- POL Gryckiewicz Patryk
- POR Oliveira da Silva David Rafael
- RUS Egorov Egor
- RUS Shafeev Rafael
- RUS Sukhoi Aleksei
- SCO Lee Ryan
- SCO Nicolson Duncan
- SUI Kanagasingam Anojen
- SVK Dzivjak Lukáš
- SVK Kišš Bálint
- SVN Tozan Mateo
- TUR Aydın Cihan
- TUR Ergün Ozan