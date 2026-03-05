UEFA: “Discussioni in corso sulla Finalissima tra Spagna e Argentina”

Coppa Finalissima (IMAGO)

Il comunicato ufficiale della UEFA sulla sede della Finalissima tra Spagna e Argentina in programma il 27 marzo

La UEFA chiarisce la situazione riguardante la Finalissima tra Spagna e Argentina in programma venerdì 27 marzo in Qatar.

Il match dovrebbe disputarsi allo stadio di Losail, città poco sopra la capitale qatariota Doha. Lo scoppio del conflitto in Medio Oriente potrebbe portare a un cambio di sede.

Ecco il comunicato ufficiale della UEFA: Siamo consapevoli delle speculazioni che circondano la Finalissima, data la situazione nella regione. Sono in corso discussioni con gli organizzatori locali, che hanno compiuto enormi sforzi per garantire il successo dell’evento. Una decisione definitiva è prevista entro la fine della prossima settimana“.

C’è attesa dunque nel capire se e dove potrebbe essere spostata la partita tra i campioni d’Europa e i campioni della Copa América.