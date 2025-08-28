Udinese, si attende l’ok dal Napoli per Zanoli
L’Udinese è sempre su Alessandro Zanoli, in attesa che il Napoli sistemi le sue priorità e dia l’ok per la partenza del giocatore
L’Udinese continua a seguire Alessandro Zanoli.
I bianconeri, come raccontato nei giorni scorsi, sono da tempo interessati al difensore del Napoli, ma attendono che il club azzurro sistemi le sue priorità prima di dare l’ok per la partenza.
Su di lui c’era anche il Bologna, ma l’Udinese resta in vantaggio.
Nell’ultima stagione Zanoli ha giocato in prestito al Genoa, segnando un gol e fornendo un assist in 33 partite.