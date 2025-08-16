Non solo Cheddira: l’Udinese è fiduciosa di aver superato il Bologna per Zanoli

Non solo Cheddira per l’Udinese: i bianconeri sono fiduciosi di aver superato il Bologna per Zanoli. I dettagli

Non c’è solo il nome di Cheddira a riscaldare il calciomercato dell’Udinese. I bianconeri sono infatti fiduciosi di aver superato il Bologna per Alessandro Zanoli, che lascerà il Napoli dopo che gli azzurri avranno completato l’operazione Juanlu.

Il classe 2000 nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Genoa, con cui ha collezionato 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando un gol e servendo un assist.