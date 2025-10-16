Nicolò Zaniolo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante dell’Udinese

Nicolò Zaniolo si racconta ai microfoni del Corriere dello Sport. L’attaccante dell’Udinese ha affrontato diversi temi tra cui il passato alla Roma e la scelta di firmare per la squadra friulana nell’ultimo giorno dello scorso mercato estivo.

Zaniolo ha esordito parlando dell’inizio di carriera: “Non era facile reggere le pressioni ma se gli errori commessi mi hanno portato a essere la persona che sono oggi non ho rimpianti“.

Il classe 1999 ha parlato della sua nuova squadra, l’Udinese: “Sto molto bene qui“. Zaniolo non nasconde il sogno Azzurro: “Ho visto Italia-Israele, è chiaro che la Nazionale è il sogno di ogni giocatore e quindi anche il mio. Mondiale? È la priorità, io spero di meritare la convocazione“.

L’ex Roma ha risposto così alla domanda su un contatto tra lui e Gattuso: “Non l’ho sentito, ma ho letto le sue parole. Quando parla di porte aperte a tutti mi fa piacere. La Nazionale è il massimo livello a cui ambire“.

Zaniolo: “L’Udinese può essere una sorpresa”

Nicolò Zaniolo ha proseguito parlando dell’Udinese: “Qui c’è tutto per fare bene, la società ti mette nelle condizioni per rendere al meglio. E poi l’Udinese ha una squadra importante: ci possiamo divertire ed essere la sorpresa“. L’attaccante ha parlato del suo cambiamento a livello caratteriale: “Sono diverso, una persona matura. Ci sto mettendo tutto me stesso con la massima umiltà“.

Sul gruppo: “Atta ha delle qualità importantissime, poi Solet, Kristensen, Davis, Karlstrom, Davis“. Zaniolo ha fissato l’obiettivo: “Voglio tornare a divertirmi giocando a calcio“.

“Con Gasperini nessuna lite”

Zaniolo ha smentito le discussioni con Gasperini ai tempi dell’Atalanta: “Falsissimo. Abbiamo avuti un rapporto normale e di stima, è un allenatore formidabile, come Runjaic, hanno una grande cultura del lavoro. Sono andato via perché volevo più minutaggio ed essere parte integrante di una squadra“. Sull’esultanza nel match contro la Roma Zaniolo ha dichiarato: “È stata una reazione dovuta al momento difficile che stavo attraversando. Tornando indietro non esulterei così, chiedo scusa a chi si è sentito offeso“.

L’attaccante ha parlato anche dell’addio alla Fiorentina: “Si era creato un ambiente per cui, anche per colpe mie, le cose non sono andate. Non ho fatto bene, ho accettato e compreso la decisione“. Sul Galatasaray invece: “Si era creato un bel legame con Torreira e Icardi, ragazzi e giocatori spettacolari“. Zaniolo ha concluso parlando dell’accaduto lo scorso maggio al Viola Park: “Scusarmi? Non è servito, è stato tutto ingigantito e le autorità hanno accertato quello che era successo“.