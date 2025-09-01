Questo sito contribuisce all'audience di

Udinese, si concretizza il colpo Zaniolo: ora è ufficiale

Luca Bendoni 1 Settembre 2025
nicolo-zaniolo-fiorentina-imago-gpo-interna
Nicolò Zaniolo

L’Udinese ha chiuso per l’arrivo del classe ’99

Dopo la corsa contro il tempo per riuscire a chiudere entro la fine del mercato, l’Udinese è riuscita ad arrivare a Nicolò Zaniolo.

Il classe ’99 ha firmato: è un nuovo giocatore del club friulano.

Il suo contratto è già stato depositato.

Arriva dal Galatasaray con la formula del prestito da 3 milioni con diritto di riscatto attivabile in due modi diversi: 5 milioni lasciando al club turco il 50% sulla rivendita oppure 10 milioni.

 