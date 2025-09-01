Udinese-Zaniolo, parti al lavoro per provare a chiudere
Parti al lavoro per provare a chiudere il trasferimento di Zaniolo all’Udinese
Dopo aver fatto il colpaccio a San Siro sconfiggendo l’Inter per 1-2, l’Udinese si sta concentrando sulle ultime ore di calciomercato.
Per l’attacco, le parti sono al lavoro per provare a chiudere l’arrivo di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray.
Nelle ultime ore l’operazione sembrava non sbloccarsi, motivo per cui era tornato di moda il nome di Walid Cheddira del Napoli.
Le parti stanno però cercando di risolvere la situazione e tutti i dettagli legati a essa, in modo da provare a portare Zaniolo nella squadra bianconera.