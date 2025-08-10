Udinese, attesa nelle prossime ore la decisione di Axel Witsel

L’Udinese attende la risposta definitiva di Axel Witsel

L’Udinese attende la risposta di Axel Witsel. I bianconeri hanno già l’accordo economico con il centrocampista belga, che scioglierà le riserve entro la sera di oggi, 10 agosto.

Witsel è un giocatore di grande esperienza. L’Udinese segue il centrocampista, adattato in carriera anche al centro della difesa con prestazioni solide, e ha già avuto diversi contatti con il giocatore.

L’accordo economico tra le parti è arrivato, manca solo la risposta dell’ex Zenit. Witsel è svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid.

Al termine della scorsa stagione, il belga ha salutato i Colchoneros dopo 3 anni e 116 presenze.