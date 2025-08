Udinese, in standby Witsel: il giocatore valuta altre opzioni

In standby l’operazione tra l’Udinese e lo svincolato Alex Witsel: la situazione

Dopo essere rimasto svincolato allo scadere del contratto con l’Atletico Madrid, Alex Witsel è alla ricerca di una nuova squadra.

L’ex Dortmund, Zenit e Benfica è nel mirino anche dell’Udinese, che ha cercato il centrocampista nei giorni scorsi.

Il belga classe 1989, però, sta valutando anche altre opzioni, quindi quella con il club bianconero è attualmente in standby.

Nella scorsa stagione, per lui 21 presenze alla corte del Cholo Simeone. A seguire anche una presenza e un gol al Mondiale per club in appena 45′.