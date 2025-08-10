Witsel non andrà all’Udinese: il giocatore ha comunicato la decisione al club
Witsel non andrà all’Udinese. Il classe ’89 ha comunicato la sua decisione finale al club bianconero.
È arrivata la risposta di Axel Witsel che attendeva l’Udinese nelle scorse ore.
Come raccontato si aspettava la scelta del giocatore che ha deciso di non vestire la maglia bianconera.
Ricordiamo che l’accordo economico tra le parti era arrivato, mancava solo la risposta dell’ex Zenit.
Il classe ’89 ha comunicato all’Udinese la sua decisione poco fa.