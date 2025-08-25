Udinese-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali per la gara della 1ª giornata di Serie A tra Udinese e Verona: le scelte dei due allenatori

A chiudere il programma della 1ª giornata di Serie A ci saranno le sfide tra Udinese e Verona e – poi – quella tra Inter e Torino.

Le squadre di Runjaic e Zanetti tornano in campo dopo le ottime stagioni della scorsa annata.

Entrambi andranno nuovamente alla ricerca della salvezza, cercando di migliorare i piazzamenti ottenuti nel 2024/2025.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match delle 18:30 di lunedì 25 agosto.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Verona

UDINESE (3-5-2): Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Zemura; Iker Bravo, Davis.

VERONA(3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr

Dove vedere la gara in tv e streaming

Il match el Bluenergy Stadium di Udine tra Udinese e Verona, in programma per lunedì 25 agosto alle 18:30, sarà trasmesso in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming dall’app di Dazn.