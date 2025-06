L’Udinese ha esercitato l’opzione di rinnovo di Florian Thauvin fino al 2026. Il francese, in scadenza, resterà in bianconero per un altro anno

Udinese e Thauvin, avanti insieme. Con una nota ufficiale, i bianconeri hanno comunicato di aver esercitato l’opzione per prolungare il contratto del capitano francese per un altro anno.

Thauvin, che era in scadenza di contratto, vestirà la maglia dei friulani fino al 2026. Di seguito il comunicato dell’Udinese:

“L’Udinese e Florian Thauvin avanti insieme. Il club bianconero ha esercitato l’opzione di rinnovo prolungando fino al 2026 il contratto del capitano. Il campione francese è stato autentico trascinatore della squadra nella passata stagione e sarà il punto di partenza anche in questa con tutta la sua qualità e la sua leadership.

Nell’annata 24/25, Thauvin ha messo a segno ben 8 reti e fornito 3 assist ai compagni, risultando speso decisivo. Adesso Florian e l’Udinese sono pronti a ripartire per raggiungere insieme nuovi traguardi“.

I numeri di Thauvin con l’Udinese

La storia tra Florian Thauvin e l’Udinese è iniziata sul gong del mercato di gennaio del 2023. Due anni fa il francese, reduce dall’esperienza in Messico con la maglia del Tigres, ha deciso di rilanciarsi nel calcio europeo. Nella sua prima avventura in Serie A, il fantasista ha fin qui totalizzato 73 presenze, 15 gol e 10 assist con l’Udinese.

Thauvin è un giocatore importante dentro e fuori dal campo. I bianconeri hanno deciso di eleggere l’ex Marsiglia capitano della squadra, vista l’esperienza e la leadership del numero 10.