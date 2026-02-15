Udinese-Sassuolo, il Var annulla il gol del pareggio alla squadra di casa: cos’è successo
Episodio decisivo al minuto 70 di Udinese-Sassuolo: gol del pareggio annullato alla squadra di casa per fallo di mano
Al minuto 70 di Udinese-Sassuolo, la squadra di casa aveva trovato il gol del pareggio con Bertola da calcio d’angolo.
Dopo qualche secondo c’è stato un check del Var per presunto fallo di mano dello stesso Bertola, autore della rete.
Queste le parole dell’arbitro Ferrieri Caputi: “A seguito di revisione il numero 13 dell’Udinese tocca il pallone con la mano e segna nell’immediatezza. Decisione finale gol annullato”.