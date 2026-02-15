Le formazioni ufficiali schierate da Runjaic e Grosso per la sfida delle 12.30 di domenica 15 febbraio tra Udinese e Sassuolo.

Ad aprire la domenica della 25esima giornata di Serie A sarà la sfida tra Udinese e Sassuolo. L’appuntamento è fissato oggi, 15 febbraio, alle ore 12.30.

I padroni di casa arrivano dopo la sconfitta in trasferta contro il Lecce. Non infatti è bastato il rigore di Solet per far ottenere i tre punti ai bianconeri.

Anche ospiti si presentano dopo una larga sconfitta. L’Inter di Chivu si è infatti imposto con 5 reti sui neroverdi che a inizio del secondo tempo sono rimasti anche in 10 in campo dopo l’espulsione di Matic.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.

Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.

Udinese-Sassuolo, dove vedere in tv e streaming

La sfida della 25esima giornata di campionato tra Udinese e Sassuolo, in programma domenica 15 febbraio alle 12.30, sarà visibile in tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc