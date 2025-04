Il “botta e risposta” tra Alexis Sanchez e Kosta Runjaic sull’impiego dell’ex calciatore dell’Inter in maglia bianconera.

Un solo punto nelle ultime 6. Le sconfitte contro Verona, Inter, Genoa, Milan e Torino e il pareggio contro il Bologna sono il dipinto delle ultime settimane in casa Udinese.

Se la salvezza è già stata ottenuta, qualcosa nell’ultimo periodo invece sembra essersi rotto.

Tra difficoltà e sconfitte si è aggiunto un commento di Alexis Sanchez sui social, che allude al poco impiego fin qui da parte dell’allenatore Kosta Runjaic.

Di seguito il “botta e risposta” a distanza tra l’attaccante cileno e l’allenatore tedesco.

Sanchez: “Sii professionale anche se gli altri non lo vedono”

Sanchez ha parlato tramite i social con parole che sembrano indirizzate al suo allenatore a Udine, Kosta Runjaic: “Anche se gli altri non vedono, sii professionale per la squadra, i tuoi compagni e per il club”

L’allenatore dell’Udinese ha prontamente risposto alla domanda sull’attaccante cileno: “Buona domanda, ha ragione in ciò che dice le decisioni alla fine le prende il tecnico