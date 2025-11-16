Runjaic (imago)

Le parole dell’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaić intervenuto ai microfoni di Sky Sport

4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle prime 11 giornate per l’Udinese di Kosta Runjaić che attualmente occupa la 10ª posizione in classifica.

La squadra bianconera in questo inizio di stagione ha messo in campo buone prestazioni, come quelle contro Inter e Atalanta.

L’allenatore tedesco si è detto comunque soddisfatto di quanto messo in campo dai propri giocatori: “Secondo me il bilancio è positivo, abbiamo giocato buone partite”.

Udinese, le parole di Runjaić

L’allenatore tedesco ha inziato analizzando la prima parte di stagione: “Abbiamo fatto punti importanti contro squadri forti come Inter e Atalanta. Dobbiamo continuare a migliorare. L’Udinese è in crescita. Questa stagione abbiamo acquisito nuovi giocatori giovani, senza esperienza in campionato e per questo abbiamo bisogno di tempo. Penso che abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, vogliamo imparare e continuare sul nostro cammino”.

Ha poi proseguito parlando della sua esperienza a Udine e delle critiche ricevute: “Sono molto felice di essere qui, di allenare a questo livello. Penso che siamo privilegiati a fare questo mestiere. Provo a fare del mio meglio, cerco di regalare bei momenti ai nostri tifosi. La cosa più bella da quando sono qui è la prima vittoria contro l’Inter. Critiche? Sono normali nel calcio. Sono focalizzato sul mio lavoro, sulla squadra, su ciò che posso cambiare e sul mio approccio. Sono concentrato sul lavoro quotidiano e sono autocritico, ma al tempo stesso soddisfatto dei progressi”.

Runjaić ha parlato di Zaniolo, arrivato a Udine nel mercato estivo: “Zaniolo è un grande calciatore, un professionista serio. Udine è un’occasione importante, sta facendo bene ma sa che può e deve migliorare. Sono mlto contento, è un esempio dentro e fuori dal campo. E’ un giocatore serio”.

Ha poi concluso parlando di Thauvin: “Sono felice quando ex giocatori mi fanno i complimenti. Sono stato felice del ritorno di Thauvin in Nazionale. Mi ha ringraziato perchè l’ho aiutato a tornare tra i convocati della Francia”.