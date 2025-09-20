Questo sito contribuisce all'audience di

Udinese, Runjaić: “Abbiamo commesso troppi errori. I nuovi si devono adattare”

Redazione 20 Settembre 2025
Runjaić (IMAGO)
Runjaić (IMAGO)

Le parole di Kosta Runjaić al termine della sfida contro il Milan.

Ora testa al prossimo impegno: domenica 28 settembre alle ore 15 i gialloblù saranno ospiti della Roma all’Olimpico.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Kosta Runjaić al termine della sfida.

Udinese, le parole di Runjaić

Kosta Runjaic ha esordito dicendo: “Troppi errori Udinese in fase di possesso. Il Milan è andato in vantaggio in certi momenti e dopo il secondo gol non si poteva più raddrizzare il match“.

L’allenatore bianconeri ha continuato dicendo: “Oggi l’Udinese ha avuto poca energia soprattutto alcuni singoli. Probabilmente il Milan è la migliore squadra fino qui vista in campionato“.

L'attaccante dell'Udinese, Keinan Davis
Udinese, Davis (IMAGO)

“I giocatori nuovi si devono ancora adattare”

Runjaic ha proseguito così: “Non so perché siete tutti meravigliati del fatto che abbiamo perso con il Milan, una squadra così forte. L’importante è capire che ci sono tanti nuovi giocatori che si devono integrare e potremo schierare anche in Coppa Italia . Non è una questione di modulo ma di approccio alla partita“.