Udinese, Runjaić: “Abbiamo commesso troppi errori. I nuovi si devono adattare”

Le parole di Kosta Runjaić al termine della sfida contro il Milan.

Il sabato sera della quarta giornata di Serie A si chiude con il … tra Udinese e Milan. Decisive le reti di ….

I padroni di casa con i … punti raccolti si posizionano così al .. posto in classifica.

Ora testa al prossimo impegno: domenica 28 settembre alle ore 15 i gialloblù saranno ospiti della Roma all’Olimpico.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Kosta Runjaić al termine della sfida.

Udinese, le parole di Runjaić

Kosta Runjaic ha esordito dicendo: “Troppi errori Udinese in fase di possesso. Il Milan è andato in vantaggio in certi momenti e dopo il secondo gol non si poteva più raddrizzare il match“.

L’allenatore bianconeri ha continuato dicendo: “Oggi l’Udinese ha avuto poca energia soprattutto alcuni singoli. Probabilmente il Milan è la migliore squadra fino qui vista in campionato“.

“I giocatori nuovi si devono ancora adattare”

Runjaic ha proseguito così: “Non so perché siete tutti meravigliati del fatto che abbiamo perso con il Milan, una squadra così forte. L’importante è capire che ci sono tanti nuovi giocatori che si devono integrare e potremo schierare anche in Coppa Italia . Non è una questione di modulo ma di approccio alla partita“.