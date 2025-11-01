Udinese, Runjaić: “Ho visto una grande squadra, sono orgoglioso di loro”

Le parole di Kosta Runjaić dopo la vittoria casalinga contro l’Atalanta.

L’Udinese torna a vincere grazie alla rete di Nicolò Zaniolo, che in questo periodo di grande forma ha totalizzato 3 gol nelle ultime 4 partite.

Portati a casa i tre punti, Kosta Runjaić ha parlato ai microfoni di DAZn per commentare il match.

“È sempre una sofferenza giocare in Serie A. L’Atalanta è un grande team. Noi però abbiamo giocato bene, soprattutto abbiamo avuto grande alchimia nel secondo tempo. Ho visto una grande squadra. Questa prova di maturità mi rende orgoglioso“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore bianconero.

Udinese, le parole di Runjaić

Runjaić ha proseguito: “Abbiamo un nuovo team giovane. Zaniolo sta meglio e sta facendo bene. Non pensiamo o sogniamo qualcosa per il futuro, viviamo il presente. Oggi abbiamo difeso bene e non abbiamo fatto lo stesso errore che abbiamo commesso con la Juventus. La squadra oggi è stata molto equilibrata”.

Infine ha concluso parlando di Atta: “Ha grandi potenzialità. Noi parliamo rurri i giorni con lui, abbiamo fatti anche alcuni allenamenti individuali. Lui vuole migliorare e sono molto felice dei suoi sviluppi. Vedremo cosa gli riserverà il futuro“.