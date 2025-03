Le parole dell’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, in esclusiva su Sky Sport in occasione della pausa dedicata agli impegni delle nazionali

Si è fermato il campionato di Serie A in occasione degli impegni delle Nazionali, con l’Italia che sarà impegnata contro la Germania nel doppio scontro valido per i quarti di finale di Nations League.

Campionato che sta vedendo l’Inter guidare la classifica con 64 punti, a 3 distanze dal Napoli secondo. Lotta accesissima anche in zona Champions, con diverse squadre ancora in lizza per guadagnarsi un posto nella competizione più importante.

Poco più sotto, tra le squadre che hanno stupito c’è anche l’Udinese allenata da Kosta Runjaic, attualmente al decimo posto con 40 punti guadagnati in 29 giornate.

L’allenatore bianconero ha raccontato la sua nuova esperienza ai microfoni di Sky Sport: “Sto bene, sono felice e soddisfatto. La classifica è buona, mi piace lavorare con l’Udinese e vivere a Udine“.

Udinese, Runjaic: “Lucca? È stato un episodio, è un caso chiuso”

L’allenatore ha iniziato raccontando il suo passato: “Ho fatto tanti lavori, ho iniziato consegnando giornali, poi da studente lavoravo di notte all’aeroporto, era dura. Dopo ho fatto l’agente immobiliare, l’assicuratore, ho lavorato nella gastronomia e in quel periodo ho fatto anche l’allenatore nella quinta e nella sesta divisione. Il giornalista? È stato più tardi, ho fatto un’esperienza con la tv ZDF. Ho fatto tante cose diverse prima di diventare un allenatore professionista. Sono state buone esperienze da cui mi porto dietro tante cose ora che sono allenatore“.

Per poi ha proseguito sul caso del rigore di Lucca contro il Lecce: “Per me è stata una cosa normale nel momento in cui non ha rispettato le regole della squadra. Si è dimenticato delle regole per un attimo, ma penso che abbia imparato la lezione. È stato un episodio, abbiamo vinto quella partita e per me è un caso chiuso, ora va tutto bene. Alla fine è tutta esperienza, per me, per Lucca e per la squadra“.

Runjaic: “Amavo Maradona, è stato speciale giocare a Napoli”

Runjaic ha poi parlato dell’Udinese: “Penso si percepisca quotidianamente che è un club con un clima familiare. Per esempio, a 83 anni Giampaolo Pozzo arriva ancora tutti i giorni alla mattina presto, fa la sua passeggiata e poi inizia a lavorare per il club. Anche quando alla sera me ne vado, la sua macchina è ancora lì nel parcheggio. Questo mi ricorda ogni giorno cos’è e cosa significa l’Udinese. Mi sento un po’ come a casa qui. Forse è perché Slovenia e Croazia sono vicino. Io sono nato a Vienna, non mi sento uno straniero“.

Poi sui suoi amori calcistici: “Da bambino amavo Maradona, per me è stato un momento importante giocare a Napoli, dove Diego ha fatto felici così tante persone. È stato un momento speciale. Seguo Napoli, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, mi piace il loro modo di giocare“.

Infine, sul suo modo di essere e di allenare: “Sono una persona molto emotiva, ho tanta passione, ma penso che sia importante restare lucidi. L’allenatore è un professore, se urli troppo non ha alcun effetto. Io sono molto diretto, comunico molto con la squadra durante la settimana, facciamo sessioni video anche singolarmente. È importante rimanere equilibrati per trasmettere energia positiva ai ragazzi. Qui si sorride molto, è una cosa importante non solo per me ma per tutto l’ambiente“.