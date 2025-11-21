Udinese, Runjaic: “Iker Bravo deve parlare meno e lavorare su se stesso”

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha presentato il match con il Bologna, soffermandosi anche sulla situazione di Iker Bravo

L’Udinese si prepara a tornare in campo contro il Bologna per il prossimo match di Serie A. Alla vigilia, l’allenatore bianconero Kosta Runjaic ha presentato la gara soffermandosi su diversi temi.

“Il Bologna è una delle squadre più in forma del campionato, sono una squadra completa, hanno qualità, giocano uomo su uomo come la Roma e hanno Orsolini, forse la migliore ala in Serie A” ha esordito in conferenza stampa.

L’allenatore dell’Udinese ha parlato anche di Iker Bravo, che nei giorni scorsi aveva espresso disappunto per il minutaggio ridotto con la maglia bianconera.

“Ci sta che non sia soddisfatto in questo momento, quando sei giovane sei anche più impaziente, ma fa parte della crescita di un giocatore” ha spiegato Runjaic, che ha poi proseguito parlando ancora dell’attaccante spagnolo.

Udinese, le parole di Runjaic su Iker Bravo

L’allenatore ha continuato così: “Bisogna imparare ad essere pazienti e aspettare la propria occasione, senza lasciarsi prendere dalle proprie emozioni. Iker ha giocato il Mondiale U20, poi è stato convocato di nuovo dalla Spagna U21, questo dimostra quanta qualità abbia, perché non si viene convocati da una Nazionale del genere per caso. Ora però deve lavorare su sé stesso, essere lucido, parlare meno e dimostrare con i fatti“.

Runjaic ha poi concluso parlando della concorrenza nel reparto offensivo: “Nel calcio si viene giudicati per le prestazioni e queste nascono dal lavoro in settimana. In attacco abbiamo tanta concorrenza, se uno non gioca non è perché ho qualcosa contro di lui ma perché ci sono altri più in forma. Contro la Roma abbiamo fatto una buona prestazione ma abbiamo perso, e se perdi devi riflettere su cosa migliorare per vincere la partita successiva. I subentranti hanno fatto bene a Roma e saranno importanti di nuovo in una partita intensa come quella di domani“.