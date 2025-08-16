Udinese, Runjaić: “Mercato? Vogliamo completare la rosa. Su Lucca e Thauvin…”

La conferenza di Runjaić in vista di Udinese-Carrarese

L’Udinese si prepara a scendere in campo per il primo vero impegno ufficiale della sua stagione.

Allo Stadio Friuli infatti i bianconeri affronteranno la Cararrese per la gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia (LEGGI QUI IL TABELLONE COMPLETO DELLA COMPETIZIONE). Il fischio d’inizio è fissato per la serata di lunedì 18 agosto alle 20:45.

In vista del match, l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaić ha tenuto la consueta conferenza stampa.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Udinese, la conferenza stampa di Runjaić in vista della Carrarese

“Abbiamo acquistato nuovi giocatori”, ha cominciato l’allenatore bianconero. “Bayo, Bertola, Goglichidze, Miller e Piotrowski, sono buoni acquisti, giovani di talento e affamati. Hanno qualità, ogni giocatore però ha bisogno di una fase di adattamento e non so dire quanto possa durare. Karlstrom per esempio l’anno scorso è arrivato dalla Polonia per giocare in un ruolo cruciale ma si è ambientato subito. I giovani che sono arrivati penso che piano piano mostreranno le proprie qualità. Vedo progressi sul campo“.

Su Lucca e Thauvin che hanno lasciato Udine: “Abbiamo perso due giocatori molto importanti per l’attacco, questa però è un’opportunità per chi è rimasto e per chi è arrivato per mostrare le proprie qualità”.

“Vogliamo completare la rosa”

Sul mercato della sua squadra, Runjaic ha aggiunto:”A livello interno stiamo parlando ma non ci sono ancora altre cose concrete. Entro la fine del mercato vogliamo completare la rosa. Non possiamo neanche escludere che qualche giocatore attualmente in rosa vada via visto che il mercato è ancora aperto. Se ci sarà la possibilità compreremo due attaccanti, devono essere però profili adatti alla nostra rosa. Dobbiamo trovare un nome in grado di darci qualcosa a livello di caratteristiche di gioco”.

Infine, ha concluso: “I nuovi arrivati ci hanno convinto subito. Se nei prossimi giorni riusciremo a rinforzare la squadra sarà ancora meglio anche per aumentare la concorrenza all’interno della rosa. Attraverso la concorrenza i giocatori si motivano tra di loro per aumentare il livello delle prestazioni”.