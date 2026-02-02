Udinese-Roma, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Udinese-Roma, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A
Al Bluenergy Stadium va in scena Udinese-Roma, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione.
I friulani cercano continuità per non scivolare nell’anonimato della metà classifica, mentre i giallorossi sono pienamente in corsa per un posto tra le prime quattro della Serie A.
Dopo i risultati maturati nel turno, la partita assume un peso specifico importante soprattutto per la squadra di Gasperini, chiamata a confermare il buon momento anche lontano dall’Olimpico.
Di seguito le scelte dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Udinese-Roma
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Bayo, Arizala, Kabasele, Camara.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Della Rocca, Vaz, Ghilardi.
Dove vedere Udinese-Roma
La partita tra Udinese e Roma, in programma lunedì 2 febbraio alle 20:45, si giocherà al BluEnergy Stadium di Udine. Il match potrà essere seguito in diretta su DAZN.