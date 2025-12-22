Udinese in ritiro a partire dal giorno di Natale
L’Udinese andrà in ritiro a partire dal giorno di Natale
Nella penultima partita del 2025, l’Udinese di Kosta Runjaić ha perso 5-1 contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi.
Il settimo insuccesso stagionale in campionato ha portato la società ad andare in ritiro, che inizierà a partire dal giorno di Natale.
Appena due giorni più tardi, i bianconeri torneranno in campo, chiamati a reagire dopo la sconfitta di Firenze.
L’Udinese ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, nella partita in programma alle ore 18:00 di sabato 27 dicembre.