L’Udinese di Runjaic allo Zini per tornare alla vittoria in Serie A: la probabile formazione dei bianconeri per il match contro la Cremonese

L’Udinese cerca la seconda vittoria in Serie A. I bianconeri, che finora hanno vinto solo a San Siro contro l’Inter alla seconda giornata, scenderanno in campo allo stadio Zini contro la Cremonese.

I friulani sono reduci dal pareggio interno contro il Cagliari prima della sosta, con il gol di Kabasele che aveva risposto alla rete di Borrelli. Il difensore classe ’91 dovrebbe essere confermato al centro della difesa, accompagnato da Solet e Goglichidze.

Alla vigilia, Kosta Runjaic ha caricato la sua squadra in vista del Monday Night Match: “Vogliamo esprimere un calcio coraggioso. Contro la Cremonese vogliamo i punti e dobbiamo giocarcela fino in fondo, si tratta di una squadra organizzata e compatta e con molta più esperienza di noi in questo campionato”.

Di seguito la probabile formazione dell’Udinese per la sfida contro la Cremonese.

Udinese, la probabile formazione contro la Cremonese

La grande notizia in casa Udinese è il ritorno di Maduka Okoye tra i pali. La squalifica del portiere nigeriano è terminata, con l’ex Watford e Sparta Rotterdam pronto a tornare titolare. In difesa Goglichidze è in vantaggio su Bertola per un posto da titolare, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia composta da Zaniolo e Davis, anche se non è da escludere l’impiego di Bayo.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Cremonese e Udinese , in programma per lunedì 20 ottobre alle 20:45 e valida per la 7ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky Go, NOW e sull’app di DAZN.