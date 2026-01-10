Le formazioni ufficiali di Udinese-Pisa, sfida per la 20ª giornata di Serie A

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A subito torna di nuovo in campo per la 20ª giornata di campionato.

Ad affrontarsi al Bluenergy Stadium di Udine, a partire dalle ore 15:00 ci sono Udinese e Pisa, che aprono il turno contemporaneamente a Como-Bologna del Sinigaglia.

I nerazzurri toscani per smuovere la zona retrocessione e togliersi dall’ultimo posto, i bianconeri per dare continuità al successo ottenuto contro il Torino.

Ancora non disponibile il nuovo acquisto del Pisa Durosinmi che non ha ottenuto il Transfer. Di seguito, dunque, ecco le formazioni ufficiali scelte da Alberto Gilardino e Kosta Runjaic.

Udinese-Pisa, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

A disposizione: in attesa

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

A disposizione: in attesa

Dove vedere Udinese-Pisa in streaming e tv

La partita Udinese-Pisa, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 10 gennaio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky.