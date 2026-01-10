Al minuto 37 della sfida Leris ha atterrato in area di rigore Ekkelenkamp. L’arbitro ha assegnato il rigore ai padroni di casa

Al minuto 36 della sfida tra Udinese e Pisa, Leris ha atterrato in area di rigore Ekkelenkamp. L’arbitro, chiamato al monitor dalla sala VAR, ha assegnato il penalty. L’azione che ha portato al fallo è nata da un bel cross di Zaniolo, che ha servito il compagno olandese al centro dell’area. Leris è intervenuto in scivolata, colpendo il giocatore bianconero. Kenan Davis ha poi realizzato il rigore, segnando il 2-1 per l’Udinese.