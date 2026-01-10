Questo sito contribuisce all'audience di

Udinese-Pisa, calcio di rigore per i bianconeri dopo la revisione col VAR: la ricostruzione

Redazione 10 Gennaio 2026

Al minuto 37 della sfida Leris ha atterrato in area di rigore Ekkelenkamp. L’arbitro ha assegnato il rigore ai padroni di casa 

Al minuto 36 della sfida tra Udinese e Pisa, Leris ha atterrato in area di rigore Ekkelenkamp. L’arbitro, chiamato al monitor dalla sala VAR, ha assegnato il penalty. L’azione che ha portato al fallo è nata da un bel cross di Zaniolo, che ha servito il compagno olandese al centro dell’area. Leris è intervenuto in scivolata, colpendo il giocatore bianconero. Kenan Davis ha poi realizzato il rigore, segnando il 2-1 per l’Udinese.