Udinese-Parma, rigore per i bianconeri: Lucca consegna il pallone a Thauvin e lo stadio applaude

Dopo le polemiche contro il Lecce (e la pace fatta con i compagni) l’attaccante italiano lascia il pallone al suo compagno di squadra per battere il calcio di rigore

Dal dischetto di Lecce, a quello di Udine. Immagini diverse, ma stesso risultato. Dalle polemiche agli applausi: è sempre Lorenzo Lucca il protagonista in casa Udinese.

Ricordate quanto accaduto la scorsa settimana allo stadio di Via Del Mare? L’italiano vuole il pallone a tutti i costi, calcia, segna ma esulta da solo. Poi, il cambio e le polemiche contro di lui.

Dopo aver fatto pace con la squadra (scusandosi anche pubblicamente sui social) – come confermato dallo stesso Rujaic -, contro il Parma Lucca lascia volontariamente il pallone nelle mani di Thauvin per battere il calcio di rigore dopo il fallo di mano della difesa ospite.

Il pubblico del Bluenergy Stadium apprezza il gesto del suo attaccante e applaude. Thauvin dal dischetto non sbaglia e fa 1-0 dopo 38′.

Lucca incita Thauvin: il francese non sbaglia

Come uno scudo per “difenderlo” dalle distrazioni degli avverarsi poco prima di battere il rigore; poi lo incita e lui non sbaglia. Udinese-Parma diventa il palcoscenico perfetto per mettere definitivamente il punto al caso Lucca.

Pace fatta con tutti: stadio e tifosi. Thauvin compreso.