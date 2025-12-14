Udinese, due reti annullate e poi eurogol di Ekkelenkamp: Napoli sotto
Annullati due gol all’Udinese contro il Napoli, poi il vantaggio di Ekkelenkamp: azzurri sotto 1-0 in trasferta
Succede di tutto al Bluenergy Stadium nella partita tra Udinese e Napoli.
Dopo il gol annullato a Davis, anche Zaniolo si vede togliere la rete del momentaneo vantaggio.
L’arbitro Sozza ha cambiato la decisione ufficiale dopo On Field Review: “A seguito di revisione il numero 8 (Karlstrom, ndr) dell’Udinese commette fallo sul 68 (Lobotka, ndr). Decisione finale: calcio di punizione e gol annullato”.
Pochi istanti dopo i padroni di casa hanno comunque trovato il vantaggio grazie a un eurogol di Ekkelenkamp, bravo a battere Milinkovic-Savic con un gran destro a giro.