Udinese-Napoli, annullato il gol di Davis per fuorigioco
Annullato il momentaneo vantaggio dell’Udinese contro il Napoli: fuorigioco di pochi centimetri per Keinan Davis
Dura pochi secondi l’illusione del vantaggio per l’Udinese contro i campioni d’Italia del Napoli.
Dopo una respinta corte di Milinkovic-Savic su tiro di Bertola, Keinan Davis ha infatti segnato da pochi metri.
L’attaccante bianconero si trovava però in posizione irregolare di pochi centimetri. Dopo un check del VAR, grazie al sistema del fuorigioco automatico, la rete è stata annullata.
L’arbitro della partita, Simone Sozza ha annunciato la decisione: “A seguito di revisione il numero 9 dell’Udinese (Davis, ndr) al momento della rete di trovava in posizione di fuorigioco. Decisione finale: gol annullato”.