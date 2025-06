L’Udinese prosegue insieme a Nani e Inler: rinnovati i contratti per la stagione 25/26

Ufficiale il rinnovo del contratto dei due dirigenti per la stagione 25/26

La stagione dell’Udinese è terminata con un soddisfacente dodicesimo posto in Serie A, ottenuto grazie anche e soprattutto Kosta Runjaic, che è riuscito a costruire una squadra competitiva e complicata da affrontare.

Molti meriti per i risultati ottenuti vanno riconosciuti anche a Gian Luca Nani e Gokhan Inler, figure fondamentali nell’ambizioso progetto bianconero.

La centralità e l’importanza di Nani e Inler vengono testimoniate dal rinnovo del contratto per la stagione 2025/26. Il comunicato ufficiale diffuso dal club comunica proprio il prolungamento dei due accordi: “Alla luce del percorso positivo dello scorso anno, Gian Luca Nani e Gokhan Inler continueranno a guidare l’area sportiva di Udinese Calcio anche nella stagione 2025/2026 dando, così, ulteriore slancio al progetto tecnico iniziato anche insieme a mister Kosta Runjaic“.

Sul ruolo di Nani: “Continuerà, con la sua esperienza a ricoprire il ruolo di Group Technical Director coordinando le strategie sportive di Udinese e Watford“.

Nel segno della continuità: Nani e Inler rinnovano con l’Udinese

Il Direttore Generale dell’udinese Franco Collavino ha parlato con orgoglio dei due rinnovi: “Il rinnovo di Nani ed Inler era il primo passo formale da compiere per rilanciare ulteriori nostri progetti. Abbiamo disputato un campionato positivo e creato un progetto sportivo di crescita costante che vogliamo proseguire nel segno della continuità. Gian Luca è una garanzia nel panorama del calcio europeo, conosce le dinamiche di mercato e i giovani talenti come pochi e ci aiuterà a sviluppare le nostre strategie. Gokhan è un giovane dirigente che ha dimostrato efficacia al suo primo anno dietro la scrivania, siamo certi che ci darà professionalità, cultura del lavoro e senso di appartenenza da trasferire a tutto il gruppo di lavoro”.

Nelle dichiarazioni rilasciate da Nani si percepisce tutto l’entusiasmo del dirigente bianconero: “Sono molto contento di proseguire nel lavoro avviato lo scorso anno insieme alla proprietà, Gokhan e mister Runjaic. Abbiamo vissuto una stagione positiva e gettato le basi per continuare un percorso di crescita che ci porti a stabilizzarci ed alzare l’asticella come nel DNA di questo club”.

In chiusura, si è espresso anche il Responsabile dell’Area Tecnica Gokhan Inler: “L’Udinese per me è casa. Come ho sempre detto sono nel posto ideale per intraprendere la carriera dirigenziale e sono molto contento di poter proseguire il lavoro avviato lo scorso anno. Insieme a direttori esperti come Franco Collavino, Gian Luca Nani e al mister vogliamo moltiplicare gli sforzi per regalare ai tifosi le soddisfazioni che meritano rispettando le ambizioni e la filosofia dell’Udinese”.