Oumar Solet, Udinese (Imago)

Le formazioni ufficiali di Udinese-Monza, lunch match di domenica 11 maggio valido per la 36ª giornata di Serie A

Già quattro le partite disputate nel terzultimo turno di campionato. Venerdì sera il Milan ha battuto il Bologna in casa per 3-1, mentre sabato con lo stesso risultato il Como ha prevalso sul Cagliari. Pareggio 1-1 nello scontro diretto per la corsa Champions League tra Lazio e Juventus, infine ritorno al successo dell’Empoli che ha vinto 2-1 col Parma.

Prima dei due posticipi che chiuderanno la giornata al lunedì, sono quattro le gare in calendario lungo tutta la domenica. A partire da una sfida tra due squadre che non hanno concreti obiettivi in questo finale di stagione.

I ragazzi allenati da Runjaic occupano la dodicesima posizione a 44 punti, pari merito col Torino e sanno già di non poter andare oltre la decima. Quelli allenati da Nesta hanno, invece, raccolto 15 punti e ottenuto l’aritmetica certezza della retrocessione in Serie B.

A circa un’ora dal fischio d’inizio, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Udinese-Monza.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Monza

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bjiol, Solet; Modesto, Zarraga, Karlstrom, Payero, Kamara; Atta; Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Sanchez, Lovric, Palma, Lucca, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Ekkelenkamp, Zemura, Pizarro. Allenatore: Kosta Runjiac.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco, Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Forson, Caprari. A disposizione: Turati, Mazza, Lekovic, Urbanski, Sensi, Keita, Zeroli, Palacios, Petagna, Martins, Colombo, Vignato, Ciurria. Allenatore: Alessandro Nesta.

Alessandro Bianco, Monza (crediti foto: Andrea Rosito)

Dove vedere Udinese-Monza in TV e in streaming

L’incontro tra Udinese e Monza valido per la 36ª giornata di Serie A andrà in scena al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 12:30 di domenica 11 maggio 2025.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, visibile per gli abbonati dalla piattaforma TV o in streaming sui dispositivi mobili