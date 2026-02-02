Iniziano le visite mediche per Mlacic con l’Udinese: i dettagli dell’operazione

Branimir Mlačić è arrivato in Italia. Dopo essere stato a lungo accostato all’Inter, con il cambio di agente l’operazione non è più stata chiusa.

Decisivo, però, il blitz in Croazia della dirigenza dell’Udinese, che ha convinto il giocatore a sposare la causa bianconera.

Operazione da 4.5 milioni di euro, il giocatore è già arrivato in Italia. Più precisamente a Roma, e ora è a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il club e poi firmare il proprio contratto con l’Udinese.

Difensore centrale croato classe 2007, in questa stagione con l’Hajduk Spalato ha collezionato 19 presenze e 2 assist tra tutte le competizioni.