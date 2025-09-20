Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Runjaic e Allegri per il match tra Udinese e Milan, valido per la quarta giornata di Serie A

Appuntamento al Bluenergy Stadium per Udinese e Milan, che si sfidano per la quarta giornata di campionato.

Da una parte, i padroni di casa vogliono dare continuità ai tre risultati utili consecutivi, e puntano alla vittoria per rimanere proprio davanti ai rossoneri, a -1 in classifica.

Dall’altra arriva il Milan, che vuole la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Bologna per 1-0. In panchina c’è Marco Landucci, al posto dello squalificato Massimiliano Allegri.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Iker Bravo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere Udinese-Milan

La gara è in programma sabato 20 settembre al Bluenergy Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e DAZN. Sarà inoltre trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.