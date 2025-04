Le formazioni ufficiali scelte da Runjaic e Conceição per Udinese-Milan, gara valida per la 32ª giornata di Serie A

Messi da parte i quarti di finale di andata delle varie competizioni europee, è ora di ributtarsi sul campionato di Serie A.

Il Milan scenderà in campo in trasferta contro l’Udinese, in una gara che vale ancora punti importantissimi per la rincorsa alle zone Europa.

I bianconeri, dall’altro lato, si presenta al match da undicesima forza del campionato con tre sconfitte consecutive incassate negli ultimi match contro Genoa, Inter e Verona.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Udinese-Milan, anticipo della 32ª giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca.

A disposizione: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara tra Udinese e Milan, valida per la 32ª giornata di Serie A e in programma venerdì 11 aprie alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming sull’app MySky o su Now.