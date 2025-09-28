Chi è Matteo Palma, il 17enne schierato titolare da Runjaic per Sassuolo-Udinese

Runjaic schiera titolare il classe 2008 Matteo Palma per Sassuolo-Udinese: dalla Primavera alla nazionale tedesca, chi è il difensore 17enne

Il match tra Sassuolo e Udinese si apre con una novità importante, ancor prima di entrare in campo. Tra gli 11 scelti da Runjaic, infatti, c’è anche un giovane all’esordio da titolare in Serie A.

Si tratta dei difensore Matteo Palma, classe 2008 che veste per la prima volta la maglia bianconera dal primo minuto in campionato. Eppure, non è la prima volta che il 17enne respira l’atmosfera della prima squadra, anzi.

Palma, infatti, è già stato integrato con il gruppo di Runjaic già nella scorsa stagione, e quest’anno ha giocato 2 partite in Coppa Italia. L’allenatore bianconero, dunque, non ha nascosto la fiducia nei suoi confronti, anzi.

“Non è un premio, si merita di giocare” ha ribadito alla vigilia del match con il Sassuolo. Ma, come dicevamo, il viaggio del difensore in prima squadra non è una novità ed è solo l’ultima tappa di un viaggio già ricco di emozioni.

Udinese, chi è Palma

All’Udinese dal 2022, il classe 2008 ha giocato quasi 40 partite con la Primavera bianconera. Palma ha poi esordito con la prima squadra dell’Udinese già nella scorsa stagione, entrando nel finale del match di Coppa Italia contro la Salernitana. Dopo diverse convocazioni in campionato, poi, è arrivato l’esordio in Serie A: in occasione dell’ultima giornata, Runjaic lo aveva mandato in campo per gli ultimi minuti contro la Fiorentina.

Ma quello è stato solo il primo passo. Già, perché Palma ha proseguito il percorso con l’Udinese giocando anche in Coppa Italia all’inizio di questa stagione, partendo titolare sia con la Carrarese sia con il Palermo. Oggi Runjaic ha confermato la volontà di puntare su di lui, schierandolo accanto a Kristensen e Solet già dal primo minuto.

L’Italia e poi la Germania: il percorso in nazionale

C’è però un aspetto che incuriosisce: Matteo Palma ha già vestito la maglia di due nazionali diverse. Come? Il classe 2008 è nato a Berlino, e prima di trasferirsi all’Udinese, infatti, ha vestito la maglia dell’Herta Berlino, dove ha giocato da quando aveva 8 anni.

Suo papà è italo-austriaco, mentre sua mamma è tedesco-camerunese: all’inizio Palma sceglie l’azzurro dell’Italia, vestendolo per 3 volte con l’Under 15. Poi, arriva il cambiamento. Prima con l’U16 e ora con l’U17, il difensore ha scelto di giocare con la Germania, e ora è uno dei punti fermi della Nazionale, mentre si ritaglia il suo spazio anche con l’Udinese.