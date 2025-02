Udinese, Lucca torna sul rigore contro il Lecce: “Volevo essere un duro ma da solo non sono nessuno”

Tramite un post su Instagram Lorenzo Lucca è voluto tornare su quanto successo per il rigore nella gara contro il Lecce

Minuto 30 del primo tempo tra il Lecce di Giampaolo e l’Udinese di Runjaic. I bianconeri si guadagnano un calcio di rigore e a prendere il pallone è Lorenzo Lucca.

In quel momento l’attaccante ex Ajax comincia a discutere per battere il tiro dagli 11 metri nonostante il rigorista designato fosse Thauvin.

Lo stesso Thauvin e anche Lovric, infatti, hanno cercato più volte di convincerlo a lasciare il pallone. Il numero 17 non ne ha voluto sapere e dopo aver trasformato il calcio di rigore Runjaic l’ha sostituito.

Nel post partita l’allenatore dell’Udinese ha poi spiegato: “Thauvin è il primo rigorista. Ho visto una discussione troppo lunga e Lucca ha preso una decisione da solo: per questo ho scelto di toglierlo. Ha segnato un rigore bellissimo e siamo felici. Questa è la cosa più importante“.

Udinese, le scuse di Lucca

A meno di 24 ore di distanza Lucca è voluto tornare sull’argomento tramite un post Instagram. Il calciatore dell’Udinese ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre sta calciando il rigore contro il Lecce scrivendo: “Volevo essere un duro però da solo non sono nessuno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LL (@lorenzolucca17)

Lucca è voluto tornare su quel concetto del “da solo” che ha portato Runjaic a sostituirlo visto che nell’episodio del rigore ha preso la decisione di calciare lui e togliere il pallone a Thauvin senza ascoltare il gruppo.