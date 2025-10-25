Le scelte ufficiali di Runjaić e di Di Francesco

Dopo l’anticipo a San Siro tra Milan e Pisa, il sabato dell’ottava giornata di Serie A si apre con la sfida tra Udinese e Lecce.

Al Bluenergy Stadium, la squadra di Di Francesco è a caccia del quarto risultato utile consecutivo.

I bianconeri, invece, vogliono trovare il primo successo casalingo del campionato.

Di seguito le scelte ufficiali di Runjaić e di Di Francesco.

Udinese-Lecce, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaić.

A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Miller, Modesto. All. Runjaic

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Banda, Kouassi, Camarda, Coulibaly, Pierret, Kaba, Maleh.

Dove vedere Udinese-Lecce in diretta tv e streaming

La gara tra Udinese e Lecce, valida per l’ottava giornata di Serie A e in programma sabato 25 ottobre alle ore 15, sarà visibile in esclusiva su DAZN.