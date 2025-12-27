Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: Noslin e Padelli titolari a sorpresa

Le formazioni ufficiali della sfida tra Udinese e Lazio, valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

Udinese e Lazio si trovano l’una contro l’altra nella diciassettesima giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato alle ore 18:00 di sabato 27 dicembre 2025 al Bluenergy Stadium.

Da una parte ci sono i bianconeri, reduci da un momento altalenante in campionato. Nell’ultimo match è arrivata la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, mentre la settimana prima era arrivata la preziosa vittoria contro il Napoli.

Dall’altra i biancocelesti, reduci da 7 punti nelle ultime 3 contro Bologna, Parma e Cremonese.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Camara, Buksa, Nunziante, Kamara, Gueye, Ehizibue, Miller, Palma, Zarraga, Sava, Lovric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Marusic, Farcomeni, Pedro, Castellanos, Isaksen, Sana Fernandes.

Dove vederla in tv

La partita tra Udinese e Lazio, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:00, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Il match sarà visibile anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.